Эксперт Литовкин объяснил, почему построить танковый завод на Украине невозможно
Военный обозреватель Виктор Литовкин прокомментировал идею Германии построить на Украине завод по производству танков. По его словам, сейчас оборонная промышленность страны находится не в лучшем состоянии и построить там завод невозможно.
«На Украине сейчас построить ничего невозможно. Украина не в состоянии сохранить даже свою оборонную промышленность: танковый завод имени Малышева в Харькове - он разрушен, авиационный завод в Харькове разрушен», - заявил он.
По мнению эксперта, создание танкового завода на Украине - это попытка освоить деньги, которые немецкое правительство выделяет на поддержку Киева. А если он и будет построен, отмечает Литовкин, его быстро уничтожат российские крылатые ракеты.
Военный обозреватель добавил, что сейчас неизвестно, что будет со страной через полгода и больше и что от нее останется.
«Я боюсь, что от Украины может ничего не остаться», - подытожил он.
Напомним, в Германии заявили о готовности построить танковый завод стоимостью в 200 миллионов долларов на Украине. Предполагается, что он будет способен выпускать до 400 танков Panther ежегодно.