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Эксперт Литовкин объяснил, почему построить танковый завод на Украине невозможно

Анастасия Бобылева
12:22 04.03.2023
Так он прокомментировал инициативу Германии построить танковый завод стоимостью в 200 миллионов долларов на Украине.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Philipp Schulze, dpa, Globallookpress
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Военный обозреватель Виктор Литовкин прокомментировал идею Германии построить на Украине завод по производству танков. По его словам, сейчас оборонная промышленность страны находится не в лучшем состоянии и построить там завод невозможно.

«На Украине сейчас построить ничего невозможно. Украина не в состоянии сохранить даже свою оборонную промышленность: танковый завод имени Малышева в Харькове - он разрушен, авиационный завод в Харькове разрушен», - заявил он.

По мнению эксперта, создание танкового завода на Украине - это попытка освоить деньги, которые немецкое правительство выделяет на поддержку Киева. А если он и будет построен, отмечает Литовкин, его быстро уничтожат российские крылатые ракеты.

Военный обозреватель добавил, что сейчас неизвестно, что будет со страной через полгода и больше и что от нее останется.

«Я боюсь, что от Украины может ничего не остаться», - подытожил он.

Напомним, в Германии заявили о готовности построить танковый завод стоимостью в 200 миллионов долларов на Украине. Предполагается, что он будет способен выпускать до 400 танков Panther ежегодно.

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