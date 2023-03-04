В результате удара боевиков с беспилотника по Старомихайловке пострадали два человека

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В результате сброса боеприпаса с БПЛА по поселку Старомихайловка в ДНР пострадали два человека. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

«В результате сброса боеприпаса с БПЛА в пгт Старомихайловка в здании поселковой администрации пострадали 2 человека, их анкетные данные уточняются», - говорится в сообщении в Telegram-канале мэра.

Также, по его словам, пострадало само здание - в нем повреждено остекленение. Помимо этого, появились новые данные о сбросе боевиками боеприпаса с БПЛА в Кировском районе Донецка. По словам Кулемзина, после атаки на газозаправочной станции загорелся резервуар для хранения газа. К счастью, пожар быстро удалось потушить.

Ранее сообщалось, что украинские боевики сбросили боеприпас с беспилотника на Старомихайловку. Атака была зафиксирована в 9:40 по местному времени.