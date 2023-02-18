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Десантники посадили квадрокоптер боевиков с помощью противодронового ружья

05:02 18.02.2023
В борьбе с украинскими дронами наши военнослужащие активно используют противодроновые ружья, позволяющие «отключать» беспилотники противника на расстоянии один-два километра.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Российские десантники заблокировали и посадили разведывательный квадрокоптер украинских боевиков с помощью подавителя беспилотных летательных аппаратов (противодронового ружья) в южном секторе проведения спецоперации. Минобороны России показало кадры блокировки беспилотника.

Его заметили наблюдатели одного из соединений Воздушно-десантных войск (ВДВ). Он подлетел к переднему краю для ведения разведки. Оператор противодронового ружья, получив соответствующую команду, обнаружил беспилотник и осуществил его захват, не позволив вернуться на базу, в расположение украинских войск. Затем он посадил квадрокоптер на нашей территории.

Противодроновые ружья позволяют «отключать» БПЛА противника на расстоянии один-два километра. Это сокращает возможности разведки и корректировки огня для врага, поэтому такие ружья активно используются подразделениями ВДВ.

Ранее благодаря данным с беспилотника «Орлан-10» расчеты САУ «Мста-С» поразили позиции украинских националистов.

Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов

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