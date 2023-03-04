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В постпредстве РФ при ООН высмеяли слова США о «Российской Народной Республике»

Марина Крижановская
10:12 04.03.2023
Первый зампостпреда РФ написал, что скорее всего, данная республика враг «эмиратов Америки» и «конфедерации Британии».
В постпредстве РФ при ООН высмеяли слова США о «Российской Народной Республике»
© Фото: Oliver Contreras, CNP, Globallookpress
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В постпредстве РФ при ООН прокомментировали оговорку Белого дома про народную республику России. Первый заместитель постпреда Дмитрий Полянский высмеял сказанное во время брифинга пресс-секретарем Белого дома Карин Жан-Пьер.

Полянский сказал, что, наверно, данная республика враг «эмиратов Америки» и «конфедерации Британии».

«Должно быть, это враг Объединенных Американских Эмиратов и Британской Конфедерации!», - написал он в своем Twitter.

Также в комментариях под постом один из пользователей предложил попробовать спросить у этих лиц названия столиц, добавив «вы будете смеяться». Другой пользователь написал: «Нет, это "Китай в моем сознании"».

Немногим ранее, выступая перед журналистами та назвала Российскую Федерацию Российской Народной Республикой. Сообщается, что никто из представителей СМИ ее не поправил.

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