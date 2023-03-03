Пресс-секретарь Белого дома назвала Россию Российской Народной Республикой

Карин Жан-Пьер допустила ошибку во время выступления на брифинге.

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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер случайно назвала Российскую Федерацию Российской Народной Республикой. Политик оговорилась во время брифинга. При этом никто из присутствующих журналистов ее не поправил.

Так, Карин Жан-Пьер во время выступления рассказала о ближайших планах американского президента Джо Байдена. Среди них пресс-секретарь назвала встречу лидера США с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

«Лидеры обсудят вызовы, которым подвергается международная безопасность, включая те, что США и Европе бросила Российская Народная Республика», - сказала Жан-Пьер.

Ранее Джо Байден перепутал дату, когда произошел штурм Капитолия. На торжественном мероприятии по случаю двухлетней годовщины захвата Капитолия США Байден сказал, что это произошло 6 июля вместо 6 января.