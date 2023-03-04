В Чехии заявили о смертельной для украинских войск тактике России

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Бывший глава военной разведки Чехии генерал Андор Шандор заявил, что Украина стратегически проиграла России в конфликте и потеряла возможность вернуть потерянные территории. Об этом пишет Parlamentní listy.

«Российская тактика смертельна для украинских войск. Ежедневными артиллерийскими обстрелами, короткими вылазками они держат украинские войска в напряжении, заставляют беспрестанно вести боевые действия, нести максимальные потери», - приводит издание слова генерала.

По словам Шандора, поставки западной военной техники Киеву приходят с опозданием и не обеспечивают нужды украинской армии. Он отметил, что стратегически президент страны Владимир Зеленский уже проиграл, так как Запад просто не готов поставлять столько техники и боеприпасов, сколько нужно. Более того, самому Зеленскому, как заявил генерал, в кулуарах ставят военные ультиматумы.

Ранее США призвали Китай помочь Украине в конфликте. Вашингтон хочет, чтобы КНР осудила проведение СВО и не помогала России.