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В Херсонской области задержали информатора украинских националистов

Анастасия Бобылева
09:08 03.03.2023
Он выдавал данные о местоположении российских военнослужащих.
© Видео: МВД РФ © Фото: Евгений Биятов, РИА Новости
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В Херсонской области задержали 22-летнего гражданина Украины, передававшего данные о местонахождении российских военнослужащих своему знакомому. Об этом сообщили в ГУ МВД региона.

Его задержали в Новотроицком районе, обратив внимание на публикации экстремистского содержания в его соцсетях. Подозреваемый сразу начал активно сотрудничать со следствием и призвал местных жителей не заниматься подобной деятельностью. Он рассказал, как пересылал данные о местонахождении российских военных своему знакомому, обещавшему за это деньги.

«За каждую координату "куратор" пообещал по 300 гривен, но, получив данные о пяти "точках", вознаграждение не отправил», - говорится в сообщении МВД.

Вопрос о возбуждении уголовного дела решается, задержанному вынесли предостережение о недопустимости подобных действий в дальнейшем.

Ранее ФСБ задержала жителя Комсомольска-на-Амуре за попытку передать Украине данные об объектах ВС РФ. Против него было возбуждено уголовное дело по подозрению в госизмене.

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