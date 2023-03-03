В Херсонской области задержали информатора украинских националистов

Он выдавал данные о местоположении российских военнослужащих.

© Видео: МВД РФ © Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

В Херсонской области задержали 22-летнего гражданина Украины, передававшего данные о местонахождении российских военнослужащих своему знакомому. Об этом сообщили в ГУ МВД региона.

Его задержали в Новотроицком районе, обратив внимание на публикации экстремистского содержания в его соцсетях. Подозреваемый сразу начал активно сотрудничать со следствием и призвал местных жителей не заниматься подобной деятельностью. Он рассказал, как пересылал данные о местонахождении российских военных своему знакомому, обещавшему за это деньги.

«За каждую координату "куратор" пообещал по 300 гривен, но, получив данные о пяти "точках", вознаграждение не отправил», - говорится в сообщении МВД.

Вопрос о возбуждении уголовного дела решается, задержанному вынесли предостережение о недопустимости подобных действий в дальнейшем.

Ранее ФСБ задержала жителя Комсомольска-на-Амуре за попытку передать Украине данные об объектах ВС РФ. Против него было возбуждено уголовное дело по подозрению в госизмене.