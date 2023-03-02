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ФСБ задержала жителя Комсомольска-на-Амуре за попытку передать Украине данные об объектах ВС РФ

Алексей Курильченко
09:48 02.03.2023
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по подозрению в государственной измене.
© Видео: ЦОС ФСБ РФ © Фото: ФСБ РФ
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Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали жителя Комсомольска-на-Амуре, подозреваемого в государственной измене. По данным силовиков, он пытался передать украинским спецслужбам данные о военных объектах ВС РФ.

Установлено, что задержанный связался с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины, желая передать тому данные о военных объектах в Хабаровском крае. Данная информация могла быть использована противником для проведения диверсии, ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами в районах погрузки, содержания и путях следования военной техники. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по подозрению в государственной измене.

Ранее ФСБ задержала в Севастополе двух мужчин, которые планировали продать сотрудникам украинских спецслужб данные об объектах Министерства обороны России. У злоумышленников найдены ноутбуки с фотографиями военных объектов, иностранная валюта и украинские паспорта.

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