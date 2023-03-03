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В США отказались извиняться за беседу Блинкена с Лавровым

Анастасия Бобылева
09:47 03.03.2023
Госсекретарь США стал инициатором беседы с Лавровым, в которой заявил, что Вашингтон намерен продолжать поддержку Киева.
В США отказались извиняться за беседу Блинкена с Лавровым
© Фото: Shawn Thew, CNP, Globallookpress
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Соединенные Штаты отказались извиняться за беседу американского госсекретаря Энтони Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Официальный представитель Госдепа США Нед Прайс объяснил это тем, что разговор был направлен на решение вопросов, беспокоящих Вашингтон.

«С нашей стороны важно отметить, что это был короткий контакт, а не полноценная двусторонняя встреча. Но в более широком смысле мы не станем извиняться за действия в наших интересах», - цитирует его РИА Новости.

Беседа Лаврова и Блинкена состоялась на полях саммита G20 в Индии. Дипломат и политик побеседовали «на ходу», причем инициатива исходила от госсекретаря США. Блинкен призвал пересмотреть прекращение участия России в ДСНВ, а также остановить спецоперацию на Украине. Он подчеркнул, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев.

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