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Боррель назвал причину, по которой РФ останется в G20

Марина Крижановская
09:38 03.03.2023
Он добавил, что важно иметь возможность слушать и говорить, а также получать обратную связь от противоположной стороны.
Боррель назвал причину, по которой РФ останется в G20
© Фото: Keystone Press Agency, Globallookpress
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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель прокомментировал вопрос, можно ли исключить из «Большой двадцатки» Россию. По его мнению, этого делать не стоит для сохранения принципа многостороннего сотрудничества.

«Вы не можете говорить, что хотите продвигать принцип многостороннего сотрудничества, а затем просить Россию выйти из G20. Это довольно противоречиво, не так ли?» - задал он в ответ вопрос.

Далее Боррель пояснил, что необходимо сохранять возможность слушать и говорить, а также получать обратную связь от противоположной стороны.

«Я вижу, что мы должны сохранять манеру говорить или, по крайней мере, слушать. Если не говорить, то хотя бы слушать других и говорить правду на встречах G20, на встречах G7. Важно, чтобы мы могли сказать все, что думаем, и получить ответ от другой стороны. И мы должны сохранить эту возможность», - добавил он.

Сутками ранее главы МИД РФ Сергей Лавров и Госдепартамента США Энтони Блинкен разговаривали «на ходу» во время G20. Сообщалось, что инициатива разговора исходила со стороны госсекретаря США. При этом полноценными переговорами, по словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, общение названия нельзя.

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