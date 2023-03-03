Жители Новой Каховки укрылись в домах из-за взрывов

Корреспондент «Звезды» Виктория Косогляденко показала опустевший город, жители которого предпочли не выходить из домов, пока слышны взрывы.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В жилых районах Новой Каховки в Херсонской области раздаются взрывы. Корреспондент «Звезды» Виктория Косогляденко побывала в городе.

Новая Каховка на время взрывов опустела. Оставшиеся в домах жители стараются не выходить на улицу. Считается, что оставаться в квартирах безопаснее.

От разрыва снаряда в городе погибли несколько прохожих. Местная жительница Лилия рассказала, как во время очередного артобстрела она вместе с мамой-пенсионеркой спешно покидала квартиру и бежала в подвал.