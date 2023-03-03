Разрушенные от украинских обстрелов улицы Новой Каховки показали на видео

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С первых же минут пребывания в Новой Каховке становится понятно, что здесь неспокойно. Некоторые здания разрушены до основания. На их месте - воронки или руины. Опаснее всего - на берегу.

Центральная набережная - вообще запретное место. С той стороны работают снайперы, а минометчики бьют без разбора. Любое движение на берегу с нашей стороны заканчивается хаотичным обстрелом. Сейчас в городе объявлена воздушная тревога. Улицы абсолютно пустые.

Громкие звуки постоянно сотрясают весь город. Обычный спальный район, двор жилого дома, где тоже совсем нет людей. Те, кто остался в своих домах, стараются не выходить на улицу. Считается, что в квартирах все-таки безопаснее. Хотя и это спорно. Лилия рассказывает, как в спешке покидала свою квартиру. Бежала в подвал. Вместе с мамой-пенсионеркой во время очередного артобстрела.

«Там раненых тоже было много. Вот это все разбитое. Единственное, что мы увидели, - это первый удар Николая, он был со стороны Николаевска. Через Днепр. Это Береславский район Николаевка или Бургундка. Первый снаряд, который попал в наш дом», - описывает жительница Новой Каховки.

Воронка от удара снаряда образовалась прямо возле подъезда. Скорее всего, такая есть в каждом дворе. Еще один снаряд попал прямо в квартиру, где пробил крышу. Всего по жилому дому было выпущено семь артиллерийских снарядов, один из них насквозь прошел целый подъезд.

На пустых тротуарах - только венки и лампадки. В центре города от разрыва снаряда погибло несколько прохожих. Самые опасные для проживания города на Херсонщине - Каховка, Новая Каховка и те, что находится в 15-километровый зоне на левом берегу Днепра. Улицы пустые и разбитые. Сюда ежедневно прилетают сотни снарядов и бьют по гражданской инфраструктуре. Люди здесь точно знают, кто и откуда их обстреливает.

А в местном пункте соцподдержки, наоборот, - огромные очереди. Сюда обращаются по разным вопросам, например, получить российский паспорт, выплаты, гуманитарную помощь. Свои дома люди не спешат восстанавливать сразу, ведь они живут от обстрела до обстрела. В дачный домик Владимира Зеленского - тезки и однофамильца украинского президента - прилетело из миномета. Пока решено просто заколотить окна.

«Когда мы говорим о таких обстрелах и говорим, что они не прицельные, да прицельные они на самом деле, это все против мирного населения, против города, против горожан», - говорит глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев.

Город опустел больше, чем наполовину. Многие эвакуировались. Но тех, кто остался, - не запугать и не сломить.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов