Мать погибших детей пристыдила Байдена

Ранее тот усмехнулся, сказав, что эта ситуация возникла не при правлении его администрации.

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Байдена призвали принести свои извинения. Его поведение названо неприемлемым. Так считает мать двоих погибших от наркотиков детей, над смертью которых президент США Джо Байден посмеялся.

Ребекка Кисслинг - мать погибших детей стала негодовать, как лидер США мог позволить себе такую усмешку. Ее слова приводит РИА Новости.

«Когда Байден начал говорить о матери, потерявшей двух сыновей, он начинает смеяться. Вот так вы говорите о смерти моих сыновей? Из-за того, что конгрессвумен оговорилась? Глумишься над моей утратой? Как ты смеешь!», - написала она.

Немногим ранее в выступлении в Балтиморе Байден прокомментировал обвинение в свой адрес со стороны члена Палаты представителей от республиканцев Марджори Тейлор Грин.

Та заявляла, что он виноват в смерти детей из-за отсутствия контроля ситуации с наркотиками в стране. Усмехнувшись, Байден сказал, что это наркотическое вещество, которым отравились дети, возникло не при правлении его администрации, а при предыдущей.