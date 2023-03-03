Байден посмеялся, комментируя смерть двух американских детей от наркотиков

Байден странным образом отреагировал на трагическую историю с гибелью двух детей от наркотиков.

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История с гибелью двух американских детей от наркотиков вызвала усмешку президента США Джо Байдна. Он странным образом отреагировал на трагедию на партийном собрании демократов в Балтиморе. Об этом сообщает RT.



Байден в своем выступлении прокомментировал обвинение в свой адрес со стороны члена Палаты представителей от республиканцев Марджори Тейлор Грин, заявившей ранее, что президент виноват в смерти детей из-за отсутствия контроля ситуации с наркотиками в стране.

«Самое интересное, что фентанил, который они приняли, появился при предыдущей администрации», — с усмешкой заявил Байден.

Ранее сообщалось, что в Америке назвали «пощечиной» поездку Байден поехал в Киев вместо Огайо, где произошло крупное ЧП. Мэр Восточной Палестины Трент Конавэй заявил, что Байден «на Украине раздает миллионы долларов, а нам ничего».