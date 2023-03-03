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Байден посмеялся, комментируя смерть двух американских детей от наркотиков

Ирина Елагина
05:02 03.03.2023
Байден странным образом отреагировал на трагическую историю с гибелью двух детей от наркотиков.
Байден посмеялся, комментируя смерть двух американских детей от наркотиков
© Фото: Shawn Thew - Pool via CNP Consolidated News Photos Globallookpress
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История с гибелью двух американских детей от наркотиков вызвала усмешку президента США Джо Байдна. Он странным образом отреагировал на трагедию на партийном собрании демократов в Балтиморе. Об этом сообщает RT.

Байден в своем выступлении прокомментировал обвинение в свой адрес со стороны члена Палаты представителей от республиканцев Марджори Тейлор Грин, заявившей ранее, что президент виноват в смерти детей из-за отсутствия контроля ситуации с наркотиками в стране.

«Самое интересное, что фентанил, который они приняли, появился при предыдущей администрации», — с усмешкой заявил Байден.

Ранее сообщалось, что в Америке назвали «пощечиной» поездку Байден поехал в Киев вместо Огайо, где произошло крупное ЧП. Мэр Восточной Палестины Трент Конавэй заявил, что Байден «на Украине раздает миллионы долларов, а нам ничего».

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