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Опубликованы кадры боевой работы спецназа ЦВО с противодронными ружьями в зоне СВО

05:15 03.03.2023
Российские военнослужащие применяют по беспилотникам радиоэлектронные ружья, нарушают систему управления дрона и сажают его.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны России
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Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры боевой работы спецназа Центрального военного округа (ЦВО) с противодроновыми ружьями в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

Во время боевой работы на переднем крае группы спецназа ЦВО вычисляют местоположение дронов украинских националистов, которые проводят разведку наших позиций и корректировку огня артиллерии. Наши военнослужащие применяют по беспилотникам радиоэлектронные ружья, нарушают систему управления дрона и сажают его. Затем разведчики ЦВО забирают летательный аппарат на запчасти, либо уничтожают.

Ранее бронегруппа ВДВ РФ захватила опорный пункт и уничтожила личный состав боевиков в зоне СВО. Экипажи бронетехники сблизились с противником и открыли по нему шквальный огонь. А воины «крылатой пехоты» с боем овладели оборонительными рубежами боевиков, уничтожив большое количество личного состава и захватив трофейное вооружение.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов

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