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Бронегруппа ВДВ РФ захватила опорный пункт и уничтожила личный состав боевиков в зоне СВО

05:40 23.02.2023
Бронегруппа ВДВ при поддержке штурмовиков и минометчиков захватила позиции противника. На огневых точках националистов бойцы обнаружили множество видов иностранного вооружения.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Подразделение Воздушно-десантных войск России захватило опорный пункт украинских националистов в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Соответствующие кадры опубликовало Минобороны РФ.

После обнаружения позиций противника с беспилотника на место была направлена десантно-штурмовая группа, поддерживаемая бронированными машинами десанта (БМД) и минометными расчетами артиллеристов.

Экипажи бронетехники сблизились с противником и открыли по нему шквальный огонь. А воины «крылатой пехоты» с боем овладели оборонительными рубежами боевиков, уничтожив большое количество личного состава и захватив трофейное вооружение.

«Мы уничтожаем иностранное вооружение, различные боевые машины. Все больше встречается стрелкового оружия, различных гранатометов иностранного производства», - рассказал командир бронегруппы по имени Илья.

Ранее корреспондент «Звезды» показал кадры боевой работы артиллерии ВДВ в районе Кременной. Расчет гаубицы МСТА-Б с помощью тактики ведения беглого огня совершил серию мощных попаданий по противнику, вынудив его оставить свои позиции.

Материал подготовили Семен Лавров и Николай Баранов.

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