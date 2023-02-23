Бронегруппа ВДВ РФ захватила опорный пункт и уничтожила личный состав боевиков в зоне СВО
Подразделение Воздушно-десантных войск России захватило опорный пункт украинских националистов в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Соответствующие кадры опубликовало Минобороны РФ.
После обнаружения позиций противника с беспилотника на место была направлена десантно-штурмовая группа, поддерживаемая бронированными машинами десанта (БМД) и минометными расчетами артиллеристов.
Экипажи бронетехники сблизились с противником и открыли по нему шквальный огонь. А воины «крылатой пехоты» с боем овладели оборонительными рубежами боевиков, уничтожив большое количество личного состава и захватив трофейное вооружение.
«Мы уничтожаем иностранное вооружение, различные боевые машины. Все больше встречается стрелкового оружия, различных гранатометов иностранного производства», - рассказал командир бронегруппы по имени Илья.
Ранее корреспондент «Звезды» показал кадры боевой работы артиллерии ВДВ в районе Кременной. Расчет гаубицы МСТА-Б с помощью тактики ведения беглого огня совершил серию мощных попаданий по противнику, вынудив его оставить свои позиции.
Материал подготовили Семен Лавров и Николай Баранов.