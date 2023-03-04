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Старший сержант Березин разгадал маневр врага и с экипажем боевой машины разгромил броневик боевиков

00:19 04.03.2023
Экипаж боевой машины под командованием старшего сержанта Владимира Березина уничтожил броневик националистов, пулеметный расчет и все отделение украинских боевиков.
Старший сержант Березин разгадал маневр врага и с экипажем боевой машины разгромил броневик боевиков
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Министерство обороны РФ продолжает рассказ об отважных поступках российских военнослужащих в зоне специальной военной операции и знакомит с подвигами бойцов - настоящими героями нашего времени.

Гвардии старший прапорщик Виталий Волощук, командир взвода обеспечения

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Взвод обеспечения реактивного артиллерийского дивизиона под командованием гвардии старшего прапорщика Виталия Волощука выполнял боевые задачи по обеспечению бесперебойной доставки боеприпасов и материального имущества на позиции российской группировки войск.

Противник предпринял попытку сорвать снабжение наших подразделений, чтобы лишить огневой поддержки наступающие российские войска. Под артиллерийский и минометный огонь противника попала автомобильная колонна, в составе которой следовал Виталий Волощук.

Виталий проявил мужество и профессионализм и вывел автомобиль с боеприпасами в безопасный район, где машину не могла настичь артиллерия противника. Волощук выбрал оптимальный маршрут движения и скрытно доставил груз на позиции реактивного дивизиона, который вел бой с боевиками.

Наши артиллеристы благодаря профессиональным навыкам, смелости и решительности Волощука вовремя получили боеприпасы и выполнили задачу по огневой поддержке наступающих российских войск. В результате контрбатарейной борьбы наша артиллерия уничтожила гаубицу Д-30, которую буксировали украинские нацисты.

Старший сержант Владимир Березин, командир боевой машины

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Экипаж боевой машины десанта под командованием старшего сержанта Владимира Березина выполнял задачу по обороне, удержанию позиций российских подразделений на въезде в город
в районе стратегически важного населенного пункта.

Боевики предприняли попытку наступления с целью отбить населенный пункт и бросили в атаку на позиции российских десантников вооруженные формирования, превосходящие по численности наши силы.

Владимир Березин находился на передовой и вовремя обнаружил передвижение техники и личного состава националистов. Березин занял выгодную позицию и вступил в бой.

Профессиональное использование боевых возможностей вооружения и военной техники, грамотный выбор позиции для ведения огня и внезапность помогли отразить атаку неприятеля. Старший сержант Березин и его экипаж в бою уничтожили бронеавтомобиль националистов, пулеметный расчет и отделение украинских боевиков.

Благодаря профессиональным и самоотверженным действиям старшего сержанта Березина врагу не удалось остаться незамеченным. Противник понес значительные потери в живой силе и бронетехнике. Наши военнослужащие справились с поставленной задачей и сохранили населенный пункт под контролем российских Вооруженных Сил.

Ранее сообщалось о героическом поступке старшего прапорщика Сымбата Насынова, который при атаке боевиков на тыловую колонну под огнем вынес в безопасное место десять раненных наших бойцов, а затем вернулся на поле боя и дал отпор нацистам. Они не ожидали такого сопротивления и отступили с большими потерями, а наша тыловая колонна доставила груз по назначению.

Материал подготовили Ирина Елагина и Николай Баранов

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