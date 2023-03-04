Старший сержант Березин разгадал маневр врага и с экипажем боевой машины разгромил броневик боевиков

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Экипаж боевой машины десанта под командованием старшего сержанта Владимира Березина выполнял задачу по обороне, удержанию позиций российских подразделений на въезде в город

в районе стратегически важного населенного пункта.

Боевики предприняли попытку наступления с целью отбить населенный пункт и бросили в атаку на позиции российских десантников вооруженные формирования, превосходящие по численности наши силы.

Владимир Березин находился на передовой и вовремя обнаружил передвижение техники и личного состава националистов. Березин занял выгодную позицию и вступил в бой.

Профессиональное использование боевых возможностей вооружения и военной техники, грамотный выбор позиции для ведения огня и внезапность помогли отразить атаку неприятеля. Старший сержант Березин и его экипаж в бою уничтожили бронеавтомобиль националистов, пулеметный расчет и отделение украинских боевиков.

Благодаря профессиональным и самоотверженным действиям старшего сержанта Березина врагу не удалось остаться незамеченным. Противник понес значительные потери в живой силе и бронетехнике. Наши военнослужащие справились с поставленной задачей и сохранили населенный пункт под контролем российских Вооруженных Сил.

Ранее сообщалось о героическом поступке старшего прапорщика Сымбата Насынова, который при атаке боевиков на тыловую колонну под огнем вынес в безопасное место десять раненных наших бойцов, а затем вернулся на поле боя и дал отпор нацистам. Они не ожидали такого сопротивления и отступили с большими потерями, а наша тыловая колонна доставила груз по назначению.



Материал подготовили Ирина Елагина и Николай Баранов