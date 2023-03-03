Российские теннисисты Рублев и Медведев сыграют в финале турнира в Дубае

Рублев обыграл Зверева, а Медведев - Джоковича. Теперь российским теннисистам предстоит сыграть друг против друга.

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Российские теннисисты Андрей Рублей и Даниил Медведев сыграют в финале турнира ATP-500 в Дубае, призовой фонд которого составляет более 2,8 миллионов долларов. Дата матча, в котором они будут бороться за титул, назначена на 4 марта.

Матч Медведева с сербом Новаком Джоковичем завершился со счетом 6:4, 6:4 в пользу россиянина. Всего встреча длилась 1 час 35 минут. Это был 14-й матч между спортсменами за время их карьеры. Общий счет составляет 9:5 в пользу Джоковича.

Андрей Рублев за место в финале боролся с немцем Александром Зверевым, который является 16-й ракеткой мира. Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 (11:9) в пользу россиянина. Это первая победа Рублева в противостоянии со Зверевым. В предыдущих пяти встречах он уступил немцу.

Ранее Медведев победил в турнире ATP в Роттердаме. Такой результат соревнований гарантирует возвращение спортсмена в ТОП-10 теннисистов мира.