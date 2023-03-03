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В Минобороны Сербии опровергли сообщения об отправке боеприпасов на Украину

Вероника Волосунова
20:10 03.03.2023
Все решения об экспорте снарядов и вооружения местного производства принимаются на основе международных ограничений и санкций Совбеза ООН в отношении некоторых стран.
В Минобороны Сербии опровергли сообщения об отправке боеприпасов на Украину
© Фото: Maksim Konstantinov Global Look Press
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В Минобороны Сербии опровергли информацию о возможных поставках боеприпасов и вооружения Украине, сообщают РИА Новости. 

«Ни одна наша ракета, мина или снаряд с начала конфликта на Украине не были охвачены договором или поставлены так, чтобы конечным пользователем была одна из сторон-участников конфликта. Таким образом, предприятия из Сербии не поставляли оружие и военное оборудование на Украину», — следует из заявления ведомства.

В ведомстве отметили, что решения об экспорте оружия и военного оборудования принимаются с учетом международных ограничений и санкций Совбеза ООН против некоторых стран и организаций. Кроме этого, Сербская сторона всегда запрашивает у покупателя сертификат конечного пользователя, согласно которому потребитель подтверждает, что не будет перепродавать, реэкспортировать или перезагружать товар другим лицам без письменного согласия ответственных органов республики.

В то же время Белград не несет ответственность за возможное нарушение международных норм со стороны покупателей за пределами Сербии.

Однако Сербия потребовала, чтобы структуры иностранных государств, выдавшие стране сертификаты конечного пользователя, дали официальные объяснения о его соблюдении.

Ранее Россия призвала Сербию разъяснить позицию по поставкам боеприпасов Киеву. МИД РФ очень обеспокоен эти вопросом, при этом, по словам Марии Захаровой, принимать решения стоит только на основе фактов.

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