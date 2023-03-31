Япония заявила о запрете на экспорт в РФ высокотехнологичного оборудования с 7 апреля

Япония поддержала новый пакет антироссийских санкций запретом на экспорт в РФ самолетов, беспилотников, стройтехники, оптики и другого высокотехнологичного оборудования.

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Япония объявила о прекращении экспорта в Россию самолетов, раций, беспилотников, фототехники, оптики и другого высокотехнологичного оборудования с 7 апреля. Решение, как сообщило министерство экономики Японии, продиктовано желанием поддержать очередной пакет антироссийских санкций и ужесточить экономическую блокаду Москвы.

«В связи с международной обстановкой вокруг Украины наша страна в качестве вклада для решения этой проблемы и установления мира приняла решение о введении запрета на товары, которые укрепляют промышленную базу России», - приводит РИА Новости сообщение японской стороны.

Изменения затронут сферу внешней торговли с полным запретов экспорта в Россию летательных аппаратов, станков и оборудования, оптоволокна, измерительных и оптических приборов, лабораторного и фотооборудования.

В черный список товаров, которые каким-то образом могу укрепить российскую промышленность, вошли также детские игрушки, в частности, трехколесные велосипеды, педальные машины, куклы и коляски для них, а также комплекты для моделирования.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Токио сохранит свою долю в энергетических проектах на Сахалине из-за прогнозируемого высокого спроса на сжиженный природный газ. Но в целом страна придерживается антироссийского санкционного курса, резко сокращая экономическое сотрудничество, так в июле-декабре 2022 года Япония уменьшила импорт нефти из России на 90%, а угля - на 60%.



