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Кисида заявил, что Токио продолжит участие в проектах на Сахалине

Ирина Елагина
06:28 27.03.2023
Японский премьер-министр признал значимость энергетических проектов на Сахалине.
Кисида заявил, что Токио продолжит участие в проектах на Сахалине
© Фото: Yoshio Tsunoda, AFLO, GlobalLookPress
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Япония сохранит свою долю в энергетических проектах на Сахалине. Премьер-министр Японии Фумио Кисида сделал заявление о значимости сахалинских проектов для энергетики страны на заседании Палаты советников парламента.

«Проекты на Сахалине важны для обеспечения энергетической безопасности нашей страны, поэтому мы сохраним долю в них», - приводит слова Кисида РИА Новости.

Кисида отметил заинтересованность Японии в сахалинских проектов, так как по экономическим прогнозам ожидается увеличение спроса на сжиженный природный газ.

Японский премьер подчеркнул, что Токио работает в тесном контакте со странами Большой семерки, и сейчас идет проработка механизма реализации очередного пакета антироссийских санкций. Для уменьшения зависимости от России Япония в июле-декабре 2022 года уменьшила импорт нефти из России на 90%, а уголь - на 60%.

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