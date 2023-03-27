Кисида заявил, что Токио продолжит участие в проектах на Сахалине

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Япония сохранит свою долю в энергетических проектах на Сахалине. Премьер-министр Японии Фумио Кисида сделал заявление о значимости сахалинских проектов для энергетики страны на заседании Палаты советников парламента.

«Проекты на Сахалине важны для обеспечения энергетической безопасности нашей страны, поэтому мы сохраним долю в них», - приводит слова Кисида РИА Новости.

Кисида отметил заинтересованность Японии в сахалинских проектов, так как по экономическим прогнозам ожидается увеличение спроса на сжиженный природный газ.

Японский премьер подчеркнул, что Токио работает в тесном контакте со странами Большой семерки, и сейчас идет проработка механизма реализации очередного пакета антироссийских санкций. Для уменьшения зависимости от России Япония в июле-декабре 2022 года уменьшила импорт нефти из России на 90%, а уголь - на 60%.