«КП»: Романа Костомарова готовят к протезированию

Врачи считают возможным приступить к процессу протезирования с дальнейшей реабилитацией олимпийского чемпиона, перенесшего несколько ампутаций.

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Врачи начали готовить олимпийского чемпиона Романа Костомарова к процессу протезирования. Как сообщает источник «Комсомольской правды», знакомый с протоколом лечения спортсмена, перенесшего несколько ампутаций, Костомаров дышит сам.

«Аппарат искусственной вентиляции легких отключили, трахеостому убрали, все операции завершены», - сообщил источник издания.

Медики должны убедиться в стабильности состояния здоровья пациента и приступить к новой ступени лечения - протезированию. Костомаров в курсе плана лечения и настроен решительно, чтобы полностью восстановиться.

Ранее сообщалось, что фигурист Илья Авербух получил голосовое сообщение от Романа Костомарова и рассказал, что спортсмен «все понимает и готов все проходить, возвращаться в строй».



Напомним, под данным СМИ, у Романа Костомарова после тяжелой формы пневмонии начался прогрессирующий сепсис с отмиранием тканей рук и ног, спортсмен перенес несколько операций, лишился кистей рук, части ног и ослеп на один глаз.