В МО РФ сообщили об уничтожении украинской разведгруппы на Южно-Донецком направлении

На Запорожском направлении при попытке авиаудара противника по нашим позициям расчетом ЗРК «Бук» был сбит вертолет Ми-24 противника.

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Подразделения группировки войск «Восток» отразили попытку разведки боем российских передовых позиций на Южно-Донецком направлении. Вместе с тем наши бойцы уничтожили украинскую разведгруппу, сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев. По его словам, ликвидировано свыше десяти боевиков.

«Расчетом зенитно-ракетного комплекса “Оса-АКМ” уничтожен беспилотный летательный аппарат “Валькирия”. На Запорожском направлении при попытке нанесения авиационного удара по нашим позициям из района населенного пункта Темировка расчетом зенитно-ракетного комплекса “Бук” был сбит вертолет Ми-24 противника», - сказал Гордеев.

Кроме того, российские разведчики в районе Малиновки выявили скопление пяти бронеавтомобилей с численностью до 40 боевиков. Противнику было нанесено поражение упреждающим огнем артиллерии. Согласно данным радиоперехвата, уничтожено до десяти националистов, а также бронеавтомобиль.

Ранее в Министерстве обороны РФ заявили об уничтожении трех диверсионных групп врага группировкой войск «Запад».

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.