Также наши артиллеристы уничтожили два неприятельских минометных расчета в районах Крахмального и Котляровки.

© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские военные ликвидировали три украинские разведгруппы на Купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский.

«В течение дня на Купянском направлении военнослужащие группировки войск "Запад" вскрыли и уничтожили три диверсионно-разведывательные группы противника из состава 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й, 105-й бригад территориальной обороны», - сказал он.

Кроме того, бойцы группировки войск «Запад» сорвали ротацию украинских боевиков в районе населенного пункта Молчаново. Также наши артиллеристы уничтожили два неприятельских минометных расчета в районах Крахмального и Котляровки.

На участке обороны 1-й танковой армии киевские формирования попытались провести разведку боем. В результате контратаки российских бойцов противник с потерями в личном составе отошел. В ходе боевых действий уничтожено до 15 украинских националистов, пятеро сдались в плен. Кроме того, силы ПВО уничтожили три вражеских беспилотника.

Ранее Минобороны России показало кадры боевой работы российских ЗРК «Бук» в зоне спецоперации.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.