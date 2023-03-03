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ОАЭ могут выйти из ОПЕК+ из-за разногласий с Саудовской Аравией

Вероника Волосунова
18:32 03.03.2023
ОАЭ не могут использовать весь свой «нефтяной потенциал» из-за ограничений по добыче нефти, изменить которые не дает Саудовская Аравия.
ОАЭ могут выйти из ОПЕК+ из-за разногласий с Саудовской Аравией
© Фото: Liu Xiang, Xinhua, Globallookpress
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Объединенные Арабские Эмираты могут выйти из ОПЕК+ из-за ограничений по добыче нефти со стороны Саудовской Аравии. Страна уже начала вести дискуссии по этому вопросу, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Разногласия между двумя арабскими странами начали нарастать в последние годы по двум причинам: разный подход к вопросу добычи нефти и соперничество за влияние в Йемене.  

Из-за действующих ограничений в ОПЕК+ ОАЭ не может использовать весь свой потенциал по добыче нефти. В октябре прошлого года ОАЭ предпринимали попытку изменить действующие нормы. Страна поддержала предложение Вашингтона увеличить добычу нефти, но Саудовская Аравия выступила против, сумев убедить большую часть участников поддержать ее точку зрения.

ОАЭ обеспокоены вопросом добычи нефти из-за ситуации вокруг Йемена. Если Саудовская Аравия перехватит инициативу по решению конфликта в стране, то она сможет укрепить здесь свое влияние, которое противоречит интересам ОАЭ, желающим сохранить определенное влияние на южном побережье Йемена, где проходят их танкеры. Однако лидером среди арабских стран Аравийского полуострова по-прежнему остается Саудовская Аравия.

В начале прошлого года коалиция, во главе которой стоит Саудовская Аравия, объявила о старте бомбардировок столицы Йемена.

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