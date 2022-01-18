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СМИ: Арабская коалиция объявила о начале ударов по столице Йемена

Анна Берестовая
01:58 18.01.2022
Пресса сообщила об объявлении Арабской коалицией о начале ударов по Сане в ответ на атаку хуситов.
СМИ: Арабская коалиция объявила о начале ударов по столице Йемена
© Фото: Abdullah Hassan ZUMAPRESS.com Globallookpress
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Арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, согласно СМИ, объявила 17 января о старте бомбардировок столицы Йемена – города Саны. Соответствующее решение якобы было принято как ответная мера на атаки шиитского движения «Ансар Алла» (хуситов) по ОАЭ.

Как пишет пресса, союзники заявили, что начатые воздушные удары будто бы имеют целью лидеров движения. Помимо этого, якобы было заявлено, что атака вызвана «военной необходимостью».

В соответствии с информацией телеканала Sky News Arabia, Арабская коалиция якобы намерена осуществлять круглосуточную операцию, в связи с чем предупреждает мирных жителей Йемена о необходимости держаться в отдалении от лагерей и собраний хуситов. К настоящему времени штурмовики F-15 будто бы уже уничтожили две установки для пуска баллистических ракет, якобы задействовавшиеся при ударе по Объединенным Арабским Эмиратам в понедельник.

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