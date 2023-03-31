Ракетный полк ПГРК «Ярс» вышел на маршрут боевого патрулирования на учениях в Сибири

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Очередной ракетный полк ПГРК «Ярс» вышел на маршруты боевого патрулирования в рамках проведения командно-штабного учения. Крупногабаритная техника покинула специальные сооружения и приступила к совершению марша.

В ходе несения боевого дежурства на полевых позициях ракетный полк ПГРК «Ярс» отработает множество задач и вводных, в том числе технических. Предусмотрена смена полевых позиций и рассредоточение ракетных дивизионов с преодолением участков условно зараженной местности.

Особое внимание уделено вопросам отражения нападений диверсионно-разведывательных групп. Наряду с плановыми задачами и вводными проходит освоение новых районов боевого патрулирования. В общей сложности в маневрах задействовано около 300 единиц крупногабаритной техники.

Напомним, ракетные войска стратегического назначения (РВСН) проводят большие командно-штабные учения с Новосибирским соединением. Комплексную проверку проходит Омское ракетное объединение. В тренировочных мероприятиях задействованы 3000 военнослужащих и сразу три региона.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.