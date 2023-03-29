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РВСН начали командно-штабные учения с Новосибирским ракетным соединением, оснащенным ПГРК «Ярс»

05:57 29.03.2023
Планируется отработать совершение маневров автономными пусковыми ПГРК «Ярс», будут проведены учения по маскировке и противодействию современным средствам воздушной разведки.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Комиссия командования РВСН проводит контрольную комплексную проверку Омского ракетного объединения. В частности, проходят командно-штабные учения с Новосибирским ракетным соединением, которое оснащено ПГРК «Ярс». Мероприятия состоялись согласно плана подготовки Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) на 2023 год.

В учениях принимают участие более 3000 военнослужащих и около 300 единиц техники. Комиссия проверит слаженность действий российских военнослужащих.

Вместе с тем планируется отработать совершение маневров автономными пусковыми ПГРК «Ярс». Они охватят территории трех регионов. Также будут проведены учения по маскировке и противодействию современным средствам воздушной разведки совместно с соединениями и частями Центрального военного округа (ЦВО) и ВКС.

Как сообщает Минобороны РФ, особое внимание уделят применению беспилотных летательных аппаратов различных модификаций. Командно-штабное учение с Новосибирским ракетным соединением оценит возможности современного вооружения и спецтехники, поступающих в воинские соединения. Помимо этого будет определен общий уровень боевой подготовки дивизии.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

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