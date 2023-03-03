Землетрясение магнитудой 4,1 произошло на Сахалине
Эпицентр располагается в Макаровском районе на глубине 11 километров.
© Фото: Владимир Михайлов, РИА Новости
В Пятничную ночь на Сахалине зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,1. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Единую геофизическую службу РАН.
По словам начальника сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елены Семеновой, землетрясение магнитудой 4,1 произошло в ночь с 3 на 4 марта в 23.33 (15.33 по московскому времени). Эпицентр толчков находится в 11 километрах на юго-восток от села Горное в Макаровском районе. Глубина очага составляет 11 километров.
Она также добавила, что, согласно расчетным данным, подземные толчки магнитудой 3-4 должны были продолжиться в Макаровском районе около 17.00.
Днем ранее на Курильских островах произошло два землетрясения магнитудой 5. Очаги зафиксированы на глубине 33 и 63 километра.