Землетрясение магнитудой 4,1 произошло на Сахалине

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В Пятничную ночь на Сахалине зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,1. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Единую геофизическую службу РАН.

По словам начальника сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елены Семеновой, землетрясение магнитудой 4,1 произошло в ночь с 3 на 4 марта в 23.33 (15.33 по московскому времени). Эпицентр толчков находится в 11 километрах на юго-восток от села Горное в Макаровском районе. Глубина очага составляет 11 километров.

Она также добавила, что, согласно расчетным данным, подземные толчки магнитудой 3-4 должны были продолжиться в Макаровском районе около 17.00.

Днем ранее на Курильских островах произошло два землетрясения магнитудой 5. Очаги зафиксированы на глубине 33 и 63 километра.