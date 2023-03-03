В Москве вблизи посольства Германии открылась фотовыставка по истории Великой Отечественной войны

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

В Москве рядом с посольствами Германии и Сербии открыли фотовыставку под названием «Чтобы помнили...». Экспозицию подготовило Министерство обороны РФ.

«Мы сегодня видим документальные фотографии. Документальные в том плане, что запечатлен миг истории в лицах», - рассказал «Звезде» ведущий научный сотрудник Института военной истории Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Маковский.

По замыслу создателей фотовыставка позволит напомнить о подвиге советского народа и сохранить историческую правду о войне. Всего в экспозиции, расположенной на улице Мосфильмовской, представлено 28 фотопостеров.

«Наша задача сегодня как раз таки защищать эту Победу активнейшим образом. Эта выставка, которая здесь развернута, она показывает: вот она история документальная в фотографиях и в лицах. И сама выставка называется “Чтобы помнили...”. Я бы хотел добавить, не просто чтобы помнили, а чтобы помнили и запомнили навсегда», - добавил Маковский.

На снимках можно увидеть объявление о начале войны, марш немецких пленных по Москве, водруженное над Рейхстагом Знамя Победы, момент подписания акта о безоговорочной капитуляции Германии, Парад Победы на Красной площади, Нюрнбергский процесс.

Между тем в Москве сегодня представили модель скульптуры Солдата для мемориала «Курская битва».