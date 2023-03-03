В Москве представили модель скульптуры Солдата для мемориала «Курская битва»

Художественные элементы мемориала создают в литейной мастерской в Москве.

© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российское военно-историческое общество (РВИО) продемонстрировало модель скульптуры Солдата, которая станет центральной во входной группе мемориала «Курская битва». Презентация прошла в литейной мастерской в Москве.

Модель полноразмерная, ее высота составляет 10 метров, а высота головы - 1,8 метра. Саму скульптуру в дальнейшем отольют из бронзы.

Открытие мемориального комплекса запланировано на лето текущего года. Церемонию приурочат к 80-й годовщине Курской битвы. Комплекс будет установлен в Поныровском районе Курской области, где летом 1943 года шли бои.

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