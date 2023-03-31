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Песков сообщил, что Путин уже отчитался о доходах за 2022 год

Елизавета Потейчук
06:55 31.03.2023
По словам официального представителя Кремля, о своих доходах успело отчитаться большинство сотрудников Кремля.
Песков сообщил, что Путин уже отчитался о доходах за 2022 год
© Фото: Kremlin Pool Global Look Press
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Президент России Владимир Путин уже успел отчитаться о доходах за 2022 год. Об этом проинформировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Вместе с тем официальный представитель Кремля добавил, что о доходах отчиталось большинство сотрудников Кремля, несмотря на то, что отведенное на это время еще не истекло.

«Да, уже сдал», - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

Ранее Владимир Путин заявил, что цель российской экономики состоит в том, чтобы людям жилось лучше, а их доходы начали расти. По словам главы государства, с октября прошлого года реальная заработная плата россиян увеличилась на 0,3-0,6%.

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