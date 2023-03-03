FT: на Украине возвращают в строй старые дизельные паровозы

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Украинские власти возвращают в строй старые паровозы из-за проблем с электроснабжением. Об этом пишет газета Financial Times.

Как пишет издание, большая часть украинской железнодорожной системы была электрифицирована за последние годы, однако в последнее время Украина начала помещать в поезда запасы дизельного топлива и угля.

Автор статьи рассказывает, что во время поездки из украинской столицы он почувствовал запах угольной пыли, после чего обнаружил спрятанные запасы угля в вагоне поезда.

Как отмечает издание, власти Украины уверяют, что такие меры временные, а страна нуждается в зеленой энергетике.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что у Украины имеется шанс восстановиться как нормальное государство, если киевский режим примет решение прекратить боевые действия. По словам дипломата, такое решение сбережет тысячи человеческих жизней.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.