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Небензя: Украина имеет шанс восстановиться как нормальное государство, если прекратит боевые действия

Максим Крюков
22:21 24.02.2023
Постпред РФ при ООН отметил, что, если Россия прекратит боевые действия на Украине, киевский режим продолжит дискриминацию русскоязычного населения и героизацию нацистских преступников.
Небензя: Украина имеет шанс восстановиться как нормальное государство, если прекратит боевые действия
© Фото: Sergei Chuzavkov, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Украина получит шанс восстановиться как нормальное миролюбивое государство и сбережет тысячи человеческих жизней, если власти страны примут решение прекратить боевые действия. Такое заявление на заседании Совета Безопасности ООН сделал постоянный представитель России при организации Василий Небензя.

Дипломат также прокомментировал лозунг, на который зачастую указывают страны Запада, о том, что если российская сторона прекратит боевые действия, то «война остановится», если же Украина прекратит боевые действия, то она якобы исчезнет.

«Ваш лозунг на самом деле должен звучать так: если военные действия прекратит Россия, на Украине продолжатся дискриминация и гонения на русскоязычное население, на тех, кто не хочет разрывать связь с Россией, продолжится нарушение прав и свобод, героизация нацистских преступников», - передает его слова РИА Новости.

Помимо этого, Василий Небензя заявил, что официальная Москва готова вести переговоры о мирной реализации заявленных ранее целей специальной военной операции. Постпред РФ при ООН подчеркнул, что любые другие варианты в Кремле рассматривать не будут.

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