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Лингвист Матрусова рассказала, кому и зачем стоит начать изучать восточные языки

Анастасия Бобылева
06:28 31.03.2023
Он объяснила, что на изучение любого нового языка требуется время, и начинать изучать восточные языки стоит только тем, у кого оно есть. Зато знание языков может помочь в карьере.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Кандидат филологических наук Александра Матрусова ответила на вопросы «Звезды» о том, стоит ли россиянам начать активно изучать восточные языки, какие преимущества это даст специалистам и какие трудности стоят на этом пути.

По ее словам, не стоит недооценивать важность английского языка и начинать изучать китайский вместо него. Хотя восточные языки - это очень перспективное направление, английский остается языком всемирного общения и государственным языком Индии, которую не стоит «сбрасывать со счетов». К тому же он проще, чем, например, китайский.

«Английский можно продолжать учить, никуда он не денется, и, конечно, он будет использоваться», - заверила лингвист.

Она также рассказала о сложностях в изучении китайского. Это и малое число репетиторов, и различия в диалектах внутри страны. На юге и на севере одни и те же иероглифы могут произноситься по-разному.

Проблемы возникают и с изучением арабского, так как по этому языку в России очень мало преподавателей. Качественный учебник тоже найти нелегко.

Вопрос африканских языков проще, их изучают в институтах стран Азии и Африки. К тому же коммуникацию с африканскими странами можно осуществлять на языках бывших колоний - испанском, французском, итальянском.

И даже самый перспективный иностранный язык стоит изучать только в том случае, если это интересно человеку. Особенно, по словам Матрусовой, это касается восточных языков, на которые нужно тратить много времени и сил.

«В современном мире в принципе хорошо знать несколько иностранных языков. А вот какие необходимо - это вопрос неправильный. Изучение языка - это время и силы. Надо выбирать по любви язык, который вам нравится», - подытожила эксперт.

Ранее «Звезда» рассказала о том, как в России постепенно вводят изучение восточных языков в вузах и школах. Например, в МФТИ недавно приняли решение ввести два иностранных языка - английский и китайский, убрав из программы другие европейские языки.

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