В России пересмотрели отношения со странами Азии и Африки, внедрив изучение их языков даже в школах

Специалисты отмечают, что количество текстов, в том числе инженерных описаний и научных статей, на китайском языке стремительно растет и знание этого языка повысит конкурентные возможности специалистов. Также налаживается экономическое и культурное сотрудничество России со странами Африки.

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«Дать возможность выбирать самим» - таково требование студентов к руководству Московского физико-технического института. В вузе приняли решение: с нового учебного года изучать только два иностранных языка - английский и китайский. А испанский, французский и другие европейские языки убрали из образовательной программы. Такие изменения учащиеся не оценили и начали собирать подписи против реформы.

«Отличительная особенность в хорошем смысле этого слова, что мы очень вольны в плане выбора образовательной программы. И когда студентам сказали, что вы теперь обязательно будете изучать второй язык китайский, студенты расстроились», - рассказал председатель профкома обучающихся МФТИ Александр Исмагилов.

Расстроились настолько сильно, что собрали уже больше тысячи подписей и отправили петицию ректору вуза. Но руководство МФТИ менять новый вектор развития не планирует. Объясняет это просто: английский - базовый язык, а на китайском написано около 30% профильной литературы.

«Количество технических текстов на китайском стремительно увеличивается. Инженерных и каких-то описаний для приборов и научных статей, то для ребят с точки зрения их конкурентоспособности очень перспективно изучать китайский язык. Мы привлекаем преподавателей. Как правило, это носители языка, причем с инженерными компетенциями, которые в этой области могут помогать ребятам разбираться со сложными задачами», - пояснил проректор МФТИ по учебной работе Артем Воронов.

Китайский язык сейчас изучают в 142 российских вузах. Причем спросом он пользуется и у гуманитариев, и у технарей. То же касается и отечественного бизнеса: он уже перестраивает свои связи с акцентом на Азию. Только за прошлый год товарооборот между Россией и Китаем вырос почти на 30% и достиг рекордных 190 миллиардов долларов.

На новый уровень выходят отношения России и со странами Африки. Налаживается экономическое и культурное сотрудничество. В прошлом году даже запустили Российско-Африканский сетевой университет. А в школах, в качестве эксперимента, начинают изучать суахили и амхарский языки.

«Несколько школ выбрали себе язык суахили. Это, прежде всего, язык Кении, Танзании. Ну и еще одна школа выбрала для себя амхарский - язык Эфиопии. В дальнейшем, для тех школьников, которые вместе с основным, например, английским языком будут еще знать суахили и амхарский, заметно расширяется спектр возможностей. Африка - это богатейший континент, за который воюют сейчас очень многие страны, в том числе США и Китай. И в России пробуждается и деловой, и политический интерес к странам Африки», - подчеркнул директор Института стран Азии и Африки, профессор Алексей Маслов.

Россия уже победила США в борьбе за поддержку со стороны Азии и Африки. Об этом пишет американское издание Politico, цитируя заявление одного из депутатов парламента Республики Конго. О том, что страны глобального Юга в ближайшем будущем могут занять особое место в формировании многополярного мира, неоднократно говорил и президент нашей страны Владимир Путин.

Подробнее о возможностях специалистов со знанием китайского языка на современном рынке труда, а также об отношении к России стран Азии и Африки - смотрите в репортаже Александра Федорчака.