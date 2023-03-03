Воробьев заявил, что к станциям МЦД-3 и МЦД-4 проведут новые автобусные маршруты

По плану третий и четвертый центральные диаметры должны заработать в сентябре этого года.

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Москву и область в этом году свяжут два новых центральных диаметра. МЦД-3 пройдет через всю столицу от Зеленограда до Раменского, а МЦД-4 от Апрелевки до Железнодорожного.

Большая часть станций будет располагаться в Подмосковье. Весной территорию вокруг них начнут облагораживать. Как сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, там обустроят пешеходные дорожки, установят новые фонари, высадят деревья. Но самое главное - рядом со станциями откроют парковки более чем на полторы тысячи машиномест.

«В МЦД-3 и МЦД-4 будет 30 новых станций. Мы начинаем обустраивать 20, и, соответственно, везде они будут удобные. В весенне-летний период будет идти активная работа, чтобы подъездные пути, парковки были устроены максимально комфортно. Плюс мы открываем автобусное сообщение, чтобы подъехать к этим станциям было максимально удобно», - подчеркнул Воробьев.

Третий и четвертый центральные диаметры планируют запустить к сентябрю.

Ранее сообщалось, что Железнодорожники Московской железной дороги стали лучшими в отраслевом конкурсе.