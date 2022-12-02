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Железнодорожники МЖД стали лучшими в отраслевом конкурсе

Ян Брацкий
18:46 02.12.2022
Ежедневно услугами Московской железной дороги пользуются почти два миллиона человек.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В Москве подвели итоги отраслевого соревнования коллективов железных дорог страны. Лучшими оказались железнодорожники МЖД. Победа достигнута на фоне масштабной стройки МЦД. За год они увеличились на 80 километров путей, было возведено шесть новых станций.

Ежедневно услугами Московской железной дороги пользуются почти два миллиона человек, а станция Москва-Пассажирская-Ярославская - крупнейшая в Европе.

«Станция крупнейшая в Европе по пассажиропотоку, по пассажироперевозкам. Количество поездов в рабочие дни составляет 311 пар. Пары - это надо умножить на два. Получается более 600. Уникальность станции в том, что в часы пик интервалы попутного следования составляют 2,5 минуты», - рассказал начальник станции Москва-Пассажирская-Ярославская Юрий Толубаев.

Награды за победу в отраслевом конкурсе коллективу вручил лично глава РЖД Олег Белозеров. Коллег поздравил начальник магистрали Валерий Танаев.

«Я, как начальник дороги, уверен, что мы и впредь будем с большой эффективностью работать и добиваться результатов на благо наших граждан, компании, страны», - добавил  начальник МЖД Валерий Танаев.

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