Путин обсудил с членами Совбеза РФ антитеррористическую защищенность объектов
На совещании в качестве докладчика выступил глава МВД России Владимир Колокольцев.
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Президент Российской Федерации Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совета безопасности РФ.
В ходе совещания в режиме видеоконференции по предложению российского президента обсудили вопрос о мерах антитеррористической защищенности объектов, которые находятся в ведении правоохранительных органов. В качестве докладчика выступил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.
Ранее на совещании с постоянными членами Совбеза РФ Владимир Путин обсудил вопросы развития инфраструктуры, меры по повышению пожарной безопасности, а также тему снижения рисков возникновения ЧС в паводковый период.