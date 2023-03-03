Путин обсудил с членами Совбеза РФ антитеррористическую защищенность объектов

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Президент Российской Федерации Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совета безопасности РФ.

В ходе совещания в режиме видеоконференции по предложению российского президента обсудили вопрос о мерах антитеррористической защищенности объектов, которые находятся в ведении правоохранительных органов. В качестве докладчика выступил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.

Ранее на совещании с постоянными членами Совбеза РФ Владимир Путин обсудил вопросы развития инфраструктуры, меры по повышению пожарной безопасности, а также тему снижения рисков возникновения ЧС в паводковый период.