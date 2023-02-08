Путин провел оперативное совещание с членами Совета Безопасности России
Сегодня российский президент Владимир Путин в режиме видеоконференции провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ. На нем обсудили, в частности, вопросы развития инфраструктуры, меры по повышению пожарной безопасности и снижению рисков возникновения чрезвычайных ситуаций в паводковый период.
«У нас сегодня два вопроса. Один связан с развитием инфраструктуры. Но это второй вопрос. А первый касается мер по повышению пожарной безопасности и снижению рисков возникновения чрезвычайных ситуаций в паводковый период», - отметил глава государства.
Напомним, на прошлой неделе Владимир Путин в ходе оперативного совещания Совета Безопасности обсудил борьбу с терроризмом. Данную проблему он охарактеризовал, как имеющую особое значение.
Также президент заслушал доклад директора ФСБ РФ Александра Бортникова.