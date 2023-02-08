Путин провел оперативное совещание с членами Совета Безопасности России

Президент обсудил повышение пожарной безопасности и снижение рисков паводков в стране, а также развитие инфраструктуры.

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Сегодня российский президент Владимир Путин в режиме видеоконференции провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ. На нем обсудили, в частности, вопросы развития инфраструктуры, меры по повышению пожарной безопасности и снижению рисков возникновения чрезвычайных ситуаций в паводковый период.

«У нас сегодня два вопроса. Один связан с развитием инфраструктуры. Но это второй вопрос. А первый касается мер по повышению пожарной безопасности и снижению рисков возникновения чрезвычайных ситуаций в паводковый период», - отметил глава государства.

Напомним, на прошлой неделе Владимир Путин в ходе оперативного совещания Совета Безопасности обсудил борьбу с терроризмом. Данную проблему он охарактеризовал, как имеющую особое значение.

Также президент заслушал доклад директора ФСБ РФ Александра Бортникова.