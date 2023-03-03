В МО Германии сообщили о переговорах с партнерами о поставках Киеву танков Leopard

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Минобороны Германии ведет с партнерами переговоры о поставках Украине немецких танков Leopard. Об этом сообщили RT со ссылкой на представителя оборонного ведомства ФРГ Арне Коллац в пятницу на брифинге в Берлине.

«Я могу подтвердить переговоры со многими партнерами», - заявил Коллац.

По словам Коллаца, также ведутся переговоры со Швейцарией. Германия хотела бы выкупить у страны танки Leopard-2, как уточняется, в собственных интересах - не для Украины. Военных причин отказаться выводить танки из эксплуатации Швейцария не видит, но ей предстоит определиться - стоит принимать такое решение или нет.

Ранее немецкие военнослужащие назвали низкой боевую готовность танков Leopard. По оценкам военного эксперта из ФРГ Андре Вюстнера, сейчас на передовой можно использовать не более трети.