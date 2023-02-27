Немецкие военнослужащие назвали низкой боевую готовность танков Leopard

По оценкам военного эксперта из ФРГ Андре Вюстнера, не более трети танков Leopard сейчас можно использовать на передовой.

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Лишь треть немецких танков Leopard находятся в состоянии боеготовности, остальные не пригодны для ведения боя. Глава союза военнослужащих ФРГ Андре Вюстнер оценил возможности танковой армады ФРГ.

«Из примерно 300 танков Leopard, имеющихся у Бундесвера, только 30% в настоящее время находятся в боевой готовности», - процитировало РИА Новости интервью Вюстнера немецкой газете Bild am Sonntag.

По данным военного эксперта, Берлину придется искать замену 18 танкам Leopard 2, которые Германия обещала предоставить Киеву. Аналитик скептически смотрит не только на боеготовность немецких танков, он ставит под сомнение и боеспособность всей армии ФРГ, проблемы которой обнажились во время украинского конфликта.

«Бундесвер уже не был таковым в начале войны на Украине», - подчеркнул Вюстнер.

По мнению специалиста, конфликт на Украине имеет все признаки затяжного, и наивны те, кто думает, что война закончится в этом году. Вюстнер полагает, что НАТО и Германия нужно «настроиться на десятилетие угроз».

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подверг критике решение ФРГ о поставках танках Leopard на Украину и заявил, что Германия «дрейфует» в сторону войны.

Напомним, что немецкое правительство длительное время отказывалось включать в пакет военной помощи Украине тяжелые танки, но в итоге сдались под прессингом союзников по НАТО.