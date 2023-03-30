«Аллигаторы» ударили ракетами по украинской бронетехнике и опорным пунктам
Летчики Ка-52 произвели пуски неуправляемых авиационных ракет по позициям противника.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Минобороны России продемонстрировало видео, запечатлевшее несколько боевых эпизодов с участием экипажей ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор».
На ролике видно, как контейнер, подвешенный к винтокрылой машине, заряжают неуправляемыми авиационными ракетами, а затем экипажи вылетают на задание и ведут огонь.
В описании к записи сказано, что «Аллигаторы» уничтожили опорные пункты и бронированную технику украинских вооруженных формирований.
Ранее в пресс-центре группировки войск «Запад» заявили об уничтожении трех диверсионных групп врага на Купянском направлении.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.