«Аллигаторы» ударили ракетами по украинской бронетехнике и опорным пунктам

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Минобороны России продемонстрировало видео, запечатлевшее несколько боевых эпизодов с участием экипажей ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор».

На ролике видно, как контейнер, подвешенный к винтокрылой машине, заряжают неуправляемыми авиационными ракетами, а затем экипажи вылетают на задание и ведут огонь.

В описании к записи сказано, что «Аллигаторы» уничтожили опорные пункты и бронированную технику украинских вооруженных формирований.

Ранее в пресс-центре группировки войск «Запад» заявили об уничтожении трех диверсионных групп врага на Купянском направлении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.