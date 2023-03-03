В МО РФ сообщили об уничтожении украинского самолета Су-24 в небе ДНР

Точку в судьбе вражеского самолета поставила истребительная авиация России в районе города Красноармейск.

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Минобороны России сообщает об уничтожении вражеского самолета Су-24. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе города Красноармейск Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины», - заявил Конашенков.

Отличились и российские зенитчики. За сутки они сбили снаряд украинской РСЗО HIMARS американского производства и 18 вражеских беспилотников. Это произошло в районах населенных пунктов Варваровка, Краснореченское, Кременная, Куземовка, Стельмаховка, Житловка (ЛНР), Егоровка, Ивановка, Кирилловка, Никольское (ДНР), Алешки, Голая Пристань, Крынки, Новая Збурьевка, Червоноподолье (Херсонская область).

Игорь Конашенков подвел суточные итоги боевой работы оперативно-тактической авиации, а также ракетных войск и артиллерии группировок ВС РФ. Огневому поражению подверглись 92 артиллерийских подразделения врага, а также другие украинские войска в 212 районах.

Официальный представитель российского оборонного ведомства озвучил актуальные данные потерь украинской военной техники. С начала спецоперации враг недосчитался 394 украинских самолетов, 212 вертолетов, 3 313 беспилотников, 407 ЗРК, 8 129 танков и других боевых бронированных машин, 1 048 боевых машин РСЗО, 4 262 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8 860 единиц специальной военной автотехники.

Также Конашенков заявил, что в районе Авдеевки уничтожен мобильный узел связи 110-й мехбригады врага.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов