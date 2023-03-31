В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Власти Ростовской области сообщили об эвакуации 20 человек с заснеженной трассы М-4 «Дон»

Дарина Криц
05:30 31.03.2023
Вместе с тем сообщается о сокращении затора до 39 километров и то, что развернуто восемь мобильных пунктов обогрева и питания, семь ПВР, также были организованы семь маршрутов доставки продуктов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Власти Ростовской области сообщили об эвакуации двух десятков человек с заснеженной трассы М-4 «Дон». Ранее в четырех районах и одном городе Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за последствий непогоды.

Сказано, что были развернуты восемь мобильных пунктов обогрева и семь пунктов временного размещения. Информацию в своем Telegram-канале опубликовал губернатор Василий Голубев. Он отметил, что ежечасно получает информацию, работа продолжается

«По состоянию на 03:00: развернуто восемь мобильных пунктов обогрева и питания, семь пунктов временного размещения, в которых размещены дети. Эвакуировано 20 человек. Спасателями произведено четыре технологических разрыва в осевом барьерном ограждении. Организовано семь маршрутов доставки продуктов. В ликвидации ЧС задействованы 181 человек и 111 единиц техники. Затор сократился с 60 до 39 километров», - написал глава региона.

© 61.mchs.gov.ru

Прежде губернатор Голубев написал, что сильный ветер с мокрым снегом в регионе послужили причиной образования многокилометровых заторов. Произошло несколько ДТП, а 35 тысяч жителей остались без энергоснабжения.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:01 Армия
Видео
Минобороны РФ: призывников 2023 года отправят домой после прохождения срочной службы
02:45 В стране и мире
Трамп назвал вмешательством в выборы 2024 года выдвинутые против него обвинения
19:32 В стране и мире
Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу
18:13 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры освобожденной от машин трассы под Мурманском
17:46 Армия
Видео
Боец с позывным По рассказал, как погода отражается на работе минометов в зоне СВО
Популярное
МК: за состоянием Костомарова следят врачи из Германии
Corriere della Sera: группа из 6-7 человек помогла Уссу сбежать из Италии
Британские астрономы обнаружили одну из крупнейших черных дыр
RTL: экс-премьер Италии Сильвио Берлускони госпитализирован в Милане
Видео
«Не мог маму защитить»: высаженный из скорой мальчик с пневмонией рассказал об инциденте
Мать Саакашвили рассказала о критическом состоянии сына
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.