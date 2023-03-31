Власти Ростовской области сообщили об эвакуации 20 человек с заснеженной трассы М-4 «Дон»
Власти Ростовской области сообщили об эвакуации двух десятков человек с заснеженной трассы М-4 «Дон». Ранее в четырех районах и одном городе Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за последствий непогоды.
Сказано, что были развернуты восемь мобильных пунктов обогрева и семь пунктов временного размещения. Информацию в своем Telegram-канале опубликовал губернатор Василий Голубев. Он отметил, что ежечасно получает информацию, работа продолжается
«По состоянию на 03:00: развернуто восемь мобильных пунктов обогрева и питания, семь пунктов временного размещения, в которых размещены дети. Эвакуировано 20 человек. Спасателями произведено четыре технологических разрыва в осевом барьерном ограждении. Организовано семь маршрутов доставки продуктов. В ликвидации ЧС задействованы 181 человек и 111 единиц техники. Затор сократился с 60 до 39 километров», - написал глава региона.