В стране и мире Мэр Храменков сообщил, что над Енакиево в ДНР сбит самолет Вероника Волосунова Детали ситуации проясняются, глава города призвал местных жителей покинуть улицы. © Фото: Роман Храменков, Телеграм Читайте нас на: Над городом Енакиево Горловского района Донецкой области сбили самолет. Об этом сообщил глава администрации города Роман Храменков. «Над территорией города сбит самолет. Уйти всем с улиц. Ситуацию проясняем», - написал Храменков в своем Telegram-канале. Тип и принадлежность самолета уточняются. Ранее показали на видео разрушенные от украинских обстрелов улицы Новой Каховки в Херсонской области. Из-за разрыва нескольких снарядов в центре города погибли мирные жители, а на месте жилых домов появились воронки. Экспертное мнение и аналитика