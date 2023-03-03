Мэр Храменков сообщил, что над Енакиево в ДНР сбит самолет
Детали ситуации проясняются, глава города призвал местных жителей покинуть улицы.
© Фото: Роман Храменков, Телеграм
Над городом Енакиево Горловского района Донецкой области сбили самолет. Об этом сообщил глава администрации города Роман Храменков.
«Над территорией города сбит самолет. Уйти всем с улиц. Ситуацию проясняем», - написал Храменков в своем Telegram-канале.
Тип и принадлежность самолета уточняются.
Ранее показали на видео разрушенные от украинских обстрелов улицы Новой Каховки в Херсонской области. Из-за разрыва нескольких снарядов в центре города погибли мирные жители, а на месте жилых домов появились воронки.