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Мэр Храменков сообщил, что над Енакиево в ДНР сбит самолет

Вероника Волосунова
15:14 03.03.2023
Детали ситуации проясняются, глава города призвал местных жителей покинуть улицы.
Мэр Храменков сообщил, что над Енакиево в ДНР сбит самолет
© Фото: Роман Храменков, Телеграм
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Над городом Енакиево Горловского района Донецкой области сбили самолет. Об этом сообщил глава администрации города Роман Храменков.

«Над территорией города сбит самолет. Уйти всем с улиц. Ситуацию проясняем», - написал Храменков в своем Telegram-канале.

Тип и принадлежность самолета уточняются. 

Ранее показали на видео разрушенные от украинских обстрелов улицы Новой Каховки в Херсонской области. Из-за разрыва нескольких снарядов в центре города погибли мирные жители, а на месте жилых домов появились воронки.

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