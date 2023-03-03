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МЧС не обнаружило следов возгорания после сообщений о взрыве в Коломне

Елизавета Потейчук
01:49 03.03.2023
Взрыв не был слышен во всем городе, он произошел в сельской местности.
МЧС не обнаружило следов возгорания после сообщений о взрыве в Коломне
© Фото: Руслан Кривобок РИА Новости
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Жители Коломны сообщили о взрыве в городе. Отмечается, что перед взрывом был слышен звук свиста, далее прогремел взрыв, а затем последовали дым и зарево. Помощник главы Коломенского городского округа уточнила «Звезде», что взрыв произошел в сельской местности, неподалеку от Воскресенска.

Она подчеркнула, что взрыв не был слышен во всем городе, как писали ряд российских СМИ. По предварительной информации, в указанном районе нет инфраструктурных объектов, в настоящее время информация выясняется. В ГУ МЧС по Подмосковью тем временем сообщили, что следов возгорания после взрыва обнаружено не было.

Напомним, утром 2 марта группа украинских националистов проникла на территорию Брянской области. Известно, что террористы открыли огонь по гражданскому автомобилю - погиб один человек и ранен 11-летний ребенок.

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