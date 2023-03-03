Путин подписал указ, дающий возможность вводить внешнее управления на предприятиях, срывающих гособоронзаказ
В случае объявления военного положения в компаниях, срывающих сроки по гособоронзаказу, будет вводиться внешнее управление.
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Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, согласно которому в российских компаниях, срывающих сроки по государственному оборонному заказу, будет вводиться внешнее управление в случае объявления военного положения. Текст документа опубликован на интернет-портале правовой информации.
Согласно указу, кабинету министров поручено создать при коллегии ВПК рабочую группу по вопросам работы компаний, участвующих в выполнении гособоронзаказа.