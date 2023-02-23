Путин: российская промышленность осваивает серийный выпуск перспективных образцов вооружения

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Российская промышленность быстрыми темпами наращивает производство всей линейки обычных вооружений , осваивает серийный выпуск перспективных образцов и продолжает укреплять ядерную триаду. Об этом в обращении к россиянам ко Дню защитника Отечества рассказал президент РФ Владимир Путин.

«Сейчас наша промышленность быстрыми темпами наращивает производство всей линейки обычных вооружений. Осваивает серийный выпуск перспективных образцов для армии и флота, воздушно-космических сил. Повышенное внимание как и раньше уделим укреплению ядерной триады», - сказал он.

Путин добавил, что в этом году на боевое дежурство заступают первые пусковые установки комплекса «Сармат» с новой тяжелой ракетой. Кроме того, по словам президента, продолжается серийное производство гиперзвуковых комплексов воздушного базирования «Кинжал» и начнутся массовые поставки гиперзвуковых ракет морского базирования «Циркон».

Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества, особое внимание уделив ветеранам Великой Отечественной войны, а также военнослужащим, добровольцам и специалистам различных профессий, которые принимают участие в специальной военной операции. Российские бойцы героически сражаются с неонацизмом, пустившим корни на Украине, и защищают наших людей на исторических территориях, подчеркнул президент.