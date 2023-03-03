В Черногории у здания суда взорвана ручная граната, есть раненые

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В столице Черногории прогремел взрыв. Предположительно, была взорвана ручная граната на входе в здание Главного суда в Подгорице. Сообщается, что есть один погибший и пятеро пострадавших. Информацию приводит местное СМИ.

«В 11.35 мы получили сообщение о срабатывании взрывного устройства в здании суда первой инстанции и о том, что есть пострадавшие. Мы установили, что 39-летний Младен Булатович, приведший в действие взрывное устройство, погиб», - информирует СМИ.

Ранее в подмосковной Коломне были слышны взрывы. Отмечалось, что до взрыва был слышен звук свиста. Далее прогремел взрыв, а затем последовали дым и зарево.

Помощник главы Коломенского городского округа уточнила «Звезде», что взрыв произошел в сельской местности, неподалеку от Воскресенска.